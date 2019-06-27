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Минстрой считает целесообразным разделение участка земли у ЖК «WOODS» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков считает целесообразным разделение участка в УНЦ в районе улиц Амундсена и Разливная, где «Атомстройкомплекс» строит жилой квартал «WOODS». Об этом он сообщил в официальном ответе на обращение жителей (имеется в распоряжении УрБК), которое поступило в ведомство после возведения застройщиком на данном участке забора.



Глава ведомства считает, что разделение участка будет способствовать сохранению общедоступного пользования горожанами озелененной территории.



Забор, отгородивший расположенный между возводимыми новостройками и другими домами в УНЦ парк, появился в январе этого года. Ограждение лишило жителей района доступа на озелененную территорию, а также отсекло половину детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135 — забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели, а значительная часть площадки была просто уничтожена.



«В целях сохранения сложившейся озелененной территории как территории общего пользования, которой беспрепятственно сможет пользоваться неограниченный круг лиц, а также рассмотрения в дальнейшем вопроса о придании ей статуса парковой зоны, рассмотрение вопроса о разделе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:27970 является целесообразным», — написал Михаил Волков в письме жителям УНЦ.



Также он сообщил, что, согласно части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ в редакции, действовавшей на момент подготовки проекта межевания, размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны были устанавливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.



«Однако на эскизе застройки и плане красных линий территории в районе улиц Амундсена-Разливной, чертеже проекта межевания территории в районе улиц Амундсена-Разливной видно, что спортивная площадка, а также элементы благоустройства многоквартирного жилого дома по адресу: Екатеринбург, улица Амундсена, дом 135, частично располагаются в границах образуемого земельного участка, которому впоследствии был присвоен кадастровый номер 66:41:0000000:27970 (участок, арендуемый «Атомстройкомплексом» для строительства ЖК«WOODS»)», — сказано в письме министра.



«Министерство полагает, что при подготовке проекта межевания территории в районе улиц Амундсена-Разливной были нарушены требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ», — резюмировал Михаил Волков, порекомендовав жителям дома № 135 обратиться в судебные органы.

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