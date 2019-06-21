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«Азимут 360» в Екатеринбурге помогает котикам

21 июнь 2019 (12:38)

Когда в компаниях бизнес становится стабильным, предприятия начинают выделять средства и силы на хорошие дела. Так и случилось с «Азимут 360» — компания стала заниматься благотворительностью. После открытия офиса в Екатеринбурге они решили помочь бездомным животным.

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

В июне азимутовцы посетили зоопространство «Мохнатая компания» по адресу ул. Посадская, 44/1. Здесь находятся бездомные котики, которых любой желающий может взять домой. Кого-то из хвостатых отловили на улице, у кого-то умер хозяин, а кто-то из владельцев животного просто решил сдать питомца «наигравшись».

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

В приют сотрудники «Азимут 360» привезли древесный наполнитель для кошачьих лотков, несколько упаковок лекарств против клещей, впитывающие пелёнки, гипоаллергенный корм и витамины против паразитов. Эти запасы пригодятся как новоприбывшим котам, так кошкам, давно находящимся в зоопространстве.

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

«Мохнатую компанию» содержат волонтёры. Приют как котокафе существует чуть больше года. Такой формат был придуман, чтобы людям было удобнее подобрать себе любимца: сюда можно прийти, понаблюдать за кошкой в естественной среде и пообщаться с ней. Сейчас в «Мохнатой компании» живут 18 животных, за год обрели дом 78 кошек и котов.

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

Каждый питомец подбирается по характеру хозяина и исходя из требований. Учитываются также возраст и здоровье питомца. Каждому новому хозяину волонтёры дают рекомендации по содержанию животного. Волонтёры всегда на связи, поэтому в случае чего вы можете обратиться к ним с любым вопросом.

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

В зоопространстве есть 2 комнаты для посещения. В одной животные гуляют, точат когти, валяются на лежанках, прыгают и играют. Сюда можно прийти с детьми, с семьёй или посидеть в одиночестве. Весёлые компания смогут собраться за настольными играми и потискать котиков. Ещё здесь проводятся мастер-классы: мыловарение, рисование, вязание и многое другое.

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

Коты были рады поиграть с гостями, ведь им не хватает человеческого внимания и ласки. Все питомцы вели себя по-разному: была кошка, активно прыгавшая за мячиком, кот, который лениво пинал лапой игрушечную мышь, лежа на диване, и ещё один, который спрятался в домике и просто мурлыкал. Но фаворит «Азимут 360» — смешной кот со стрижкой под льва.

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

Вторая комната выглядит не так позитивно. Здесь кошки находятся в клетках — на карантине. Сначала их стерилизуют, лечат, обрабатывают, а затем отпускают общаться с другими животными и людьми. Здесь же сидят маленькие котята, которых мама-кошка «ставит на ноги».

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

Это не первый раз, когда азимутовцы посещают приют. В прошлом году они помогли краснодарским животным. Приют «Краснодог» тепло принял ребят и вручил благодарность.

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

Вы тоже, как «Азимут 360», можете помочь животным из зоопространства «Мохнатая компания», принеся лекарства, корм или амуницию для животных. Вступайте в их группу «ВКонтакте», чтобы узнавать последние новости и лайкать котиков.

Давайте вместе делать добрые дела!

Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»

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