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«Азимут 360» в Екатеринбурге помогает котикам
21 июнь 2019 (12:38)
Когда в компаниях бизнес становится стабильным, предприятия начинают выделять средства и силы на хорошие дела. Так и случилось с «Азимут 360» — компания стала заниматься благотворительностью. После открытия офиса в Екатеринбурге они решили помочь бездомным животным.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
В июне азимутовцы посетили зоопространство «Мохнатая компания» по адресу ул. Посадская, 44/1. Здесь находятся бездомные котики, которых любой желающий может взять домой. Кого-то из хвостатых отловили на улице, у кого-то умер хозяин, а кто-то из владельцев животного просто решил сдать питомца «наигравшись».
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
В приют сотрудники «Азимут 360» привезли древесный наполнитель для кошачьих лотков, несколько упаковок лекарств против клещей, впитывающие пелёнки, гипоаллергенный корм и витамины против паразитов. Эти запасы пригодятся как новоприбывшим котам, так кошкам, давно находящимся в зоопространстве.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
«Мохнатую компанию» содержат волонтёры. Приют как котокафе существует чуть больше года. Такой формат был придуман, чтобы людям было удобнее подобрать себе любимца: сюда можно прийти, понаблюдать за кошкой в естественной среде и пообщаться с ней. Сейчас в «Мохнатой компании» живут 18 животных, за год обрели дом 78 кошек и котов.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Каждый питомец подбирается по характеру хозяина и исходя из требований. Учитываются также возраст и здоровье питомца. Каждому новому хозяину волонтёры дают рекомендации по содержанию животного. Волонтёры всегда на связи, поэтому в случае чего вы можете обратиться к ним с любым вопросом.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
В зоопространстве есть 2 комнаты для посещения. В одной животные гуляют, точат когти, валяются на лежанках, прыгают и играют. Сюда можно прийти с детьми, с семьёй или посидеть в одиночестве. Весёлые компания смогут собраться за настольными играми и потискать котиков. Ещё здесь проводятся мастер-классы: мыловарение, рисование, вязание и многое другое.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Коты были рады поиграть с гостями, ведь им не хватает человеческого внимания и ласки. Все питомцы вели себя по-разному: была кошка, активно прыгавшая за мячиком, кот, который лениво пинал лапой игрушечную мышь, лежа на диване, и ещё один, который спрятался в домике и просто мурлыкал. Но фаворит «Азимут 360» — смешной кот со стрижкой под льва.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Вторая комната выглядит не так позитивно. Здесь кошки находятся в клетках — на карантине. Сначала их стерилизуют, лечат, обрабатывают, а затем отпускают общаться с другими животными и людьми. Здесь же сидят маленькие котята, которых мама-кошка «ставит на ноги».
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Это не первый раз, когда азимутовцы посещают приют. В прошлом году они помогли краснодарским животным. Приют «Краснодог» тепло принял ребят и вручил благодарность.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Вы тоже, как «Азимут 360», можете помочь животным из зоопространства «Мохнатая компания», принеся лекарства, корм или амуницию для животных. Вступайте в их группу «ВКонтакте», чтобы узнавать последние новости и лайкать котиков.
Давайте вместе делать добрые дела!
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
В июне азимутовцы посетили зоопространство «Мохнатая компания» по адресу ул. Посадская, 44/1. Здесь находятся бездомные котики, которых любой желающий может взять домой. Кого-то из хвостатых отловили на улице, у кого-то умер хозяин, а кто-то из владельцев животного просто решил сдать питомца «наигравшись».
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
В приют сотрудники «Азимут 360» привезли древесный наполнитель для кошачьих лотков, несколько упаковок лекарств против клещей, впитывающие пелёнки, гипоаллергенный корм и витамины против паразитов. Эти запасы пригодятся как новоприбывшим котам, так кошкам, давно находящимся в зоопространстве.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
«Мохнатую компанию» содержат волонтёры. Приют как котокафе существует чуть больше года. Такой формат был придуман, чтобы людям было удобнее подобрать себе любимца: сюда можно прийти, понаблюдать за кошкой в естественной среде и пообщаться с ней. Сейчас в «Мохнатой компании» живут 18 животных, за год обрели дом 78 кошек и котов.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Каждый питомец подбирается по характеру хозяина и исходя из требований. Учитываются также возраст и здоровье питомца. Каждому новому хозяину волонтёры дают рекомендации по содержанию животного. Волонтёры всегда на связи, поэтому в случае чего вы можете обратиться к ним с любым вопросом.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
В зоопространстве есть 2 комнаты для посещения. В одной животные гуляют, точат когти, валяются на лежанках, прыгают и играют. Сюда можно прийти с детьми, с семьёй или посидеть в одиночестве. Весёлые компания смогут собраться за настольными играми и потискать котиков. Ещё здесь проводятся мастер-классы: мыловарение, рисование, вязание и многое другое.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Коты были рады поиграть с гостями, ведь им не хватает человеческого внимания и ласки. Все питомцы вели себя по-разному: была кошка, активно прыгавшая за мячиком, кот, который лениво пинал лапой игрушечную мышь, лежа на диване, и ещё один, который спрятался в домике и просто мурлыкал. Но фаворит «Азимут 360» — смешной кот со стрижкой под льва.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Вторая комната выглядит не так позитивно. Здесь кошки находятся в клетках — на карантине. Сначала их стерилизуют, лечат, обрабатывают, а затем отпускают общаться с другими животными и людьми. Здесь же сидят маленькие котята, которых мама-кошка «ставит на ноги».
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Это не первый раз, когда азимутовцы посещают приют. В прошлом году они помогли краснодарским животным. Приют «Краснодог» тепло принял ребят и вручил благодарность.
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
Вы тоже, как «Азимут 360», можете помочь животным из зоопространства «Мохнатая компания», принеся лекарства, корм или амуницию для животных. Вступайте в их группу «ВКонтакте», чтобы узнавать последние новости и лайкать котиков.
Давайте вместе делать добрые дела!
Фотографию предоставила компания «Азимут 360»
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