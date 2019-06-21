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В Сысерти на площади 400 кв. метров горел цех по производству ритуальных изделий
21 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Сысертском городском округе на ул. Декабристов сегодня ночью горел цех по производству ритуальных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила в 00.01 по местному времени.
«На площади 400 кв. метров повреждена готовая продукция, кровля, перекрытие и перегородки в цехе по производству ритуальных изделий. В результате пожара пострадавших нет, на момент происшествия в складе людей не было», — говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 12 единиц техники, 34 человека личного состава. В 02.05 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.20.
Информация о возгорании поступила в 00.01 по местному времени.
«На площади 400 кв. метров повреждена готовая продукция, кровля, перекрытие и перегородки в цехе по производству ритуальных изделий. В результате пожара пострадавших нет, на момент происшествия в складе людей не было», — говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 12 единиц техники, 34 человека личного состава. В 02.05 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.20.
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