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На Южном Урале осудили организаторов инсценировок ДТП для получения страховок на сумму 1,2 млн рублей
20 июнь 2019 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В городе Аша за организацию инсценировок дорожно-транспортных происшествий для получения страховок на общую сумму 1,2 млн руб. осудили восемь местных жителей, в числе которых четыре инспектора районного отделения ОГИБДД ОМВД России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В 2016-2018 годах участники группы совершили инсценировки дорожно-транспортных происшествий с дорогостоящими иномарками, внеся заведомо ложные сведения в документы по оформлению ДТП. Соучастники четырежды обращались в страховые компании Челябинска и Уфы для получения страховых выплат, в одном случае при попытке получения страховки на сумму 400 тыс. руб. им отказали в выплате.
«Страховыми компаниями заявлены исковые требования, для обеспечения которых наложен арест на имущество обвиняемых (автомобили) на общую сумму 700 тыс. руб. Ашинская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении восьми лиц», — отмечает пресс-служба.
Троим бывшим сотрудникам ГИБДД суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев со штрафом 20 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах МВД до 3 лет. Четвертый сотрудник получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 20 тыс. руб. Остальным соучастникам назначены наказания в виде штрафов в размере от 30 до 50 тыс. руб.
В 2016-2018 годах участники группы совершили инсценировки дорожно-транспортных происшествий с дорогостоящими иномарками, внеся заведомо ложные сведения в документы по оформлению ДТП. Соучастники четырежды обращались в страховые компании Челябинска и Уфы для получения страховых выплат, в одном случае при попытке получения страховки на сумму 400 тыс. руб. им отказали в выплате.
«Страховыми компаниями заявлены исковые требования, для обеспечения которых наложен арест на имущество обвиняемых (автомобили) на общую сумму 700 тыс. руб. Ашинская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении восьми лиц», — отмечает пресс-служба.
Троим бывшим сотрудникам ГИБДД суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев со штрафом 20 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах МВД до 3 лет. Четвертый сотрудник получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 20 тыс. руб. Остальным соучастникам назначены наказания в виде штрафов в размере от 30 до 50 тыс. руб.
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