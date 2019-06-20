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Прокуратура начала проверку работы компании «Рифей» в Верхней Салде
20 июнь 2019 (17:29)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Верхней Салды после обращения граждан во время «Прямой лини» с президентом РФ Владимиром Путиным.
На территории Верхней Салды региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов является ООО «Рифей», которым заключен договор субподряда с МУП «Городской УЖКХ».
Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в Верхнесалдинском городском округе. Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа.
«Прокуратурой области во взаимодействии с ФАС России не оставлены без внимания факты незаконного повышения тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, в действиях Региональной энергетической комиссии Свердловской области выявлены нарушения основ ценообразования, о которых был проинформирован губернатор региона», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить график вывоза мусора в Верхней Салде после жалобы местных жителей на «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора 21 июня выедет в Верхнюю Салду.
На территории Верхней Салды региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов является ООО «Рифей», которым заключен договор субподряда с МУП «Городской УЖКХ».
Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в Верхнесалдинском городском округе. Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа.
«Прокуратурой области во взаимодействии с ФАС России не оставлены без внимания факты незаконного повышения тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, в действиях Региональной энергетической комиссии Свердловской области выявлены нарушения основ ценообразования, о которых был проинформирован губернатор региона», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить график вывоза мусора в Верхней Салде после жалобы местных жителей на «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора 21 июня выедет в Верхнюю Салду.
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