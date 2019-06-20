После критики президента РФ пройдет проверка работы компании «Рифей» по вывозу мусора в Верхней Салде

Кадр из трансляции прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева поручил проверить график вывоза мусора в Верхней Салде после жалобы местных жителей на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Сбором и транспортировкой отходов в городе занимается компания «Рифей».Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал, поступивший на «Прямую линию о сбоях при вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который, в случае необходимости, будет скорректирован.Как сообщили на сайте губернатора Свердловской области, жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов к областным властям не поступали.Региональный оператор, обслуживающий данную территорию, с начала реализации экологической реформы установил в муниципалитете 110 дополнительных контейнеров.С начала года в регионе в целях реализации нацпроекта «Экология» было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тыс. контейнеров, 56 единиц спецтехники. С целью содействия в создании контейнерных площадок в 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на общую сумму 180 млн руб.