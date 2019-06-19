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«Завод Уральских Метизов» выиграл суд у компании «Ника-Петротэк»

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск ООО «Ника-Петротэк» о взыскании 2 млн 811 тыс. руб. с ООО «Завод Уральских Метизов».



Как следует из материалов дела, между компанией «Ника-Петротэк» и «Заводом Уральских Метизов» был заключен договор поставки фланцев на сумму 1 млн 209 тыс. руб. Истец перечислил необходимые средства, а также подписал акт приемки без замечаний и возражений.



«Как указывает истец, в части поставленной продукции были выявлены недостатки в ходе испытания смонтированного товара, в связи с чем составлен акт дефектов №002 от 19 декабря 2018 года. 28 декабря истец направил ответчику требование о возмещении убытков в связи с поставкой товара ненадлежащего качества. Письмом от 21 января 2019 №36 ООО «Завод Уральских Метизов» отказалось произвести замену некачественного товара. После этого истец обратился в суд с исковым заявлением», — говорится в материалах суда.



Арбитражный суд Свердловской области пришел к выводу, что истец не осуществил проверку качества товара в сроки, установленные договором, и не произвел надлежащую фиксацию нарушений.



«Истцом не представлено доказательств причинения убытков ответчиком, а также того, что ответчиком является лицо, в результате действий которого у истца могли возникнуть убытки», — отмечается в судебном решении.

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