Новости дня
В Снежинске директор «Уралтраверс-ПАК» сокрыл от налоговых органов более 2,5 млн рублей
19 июнь 2019 (11:54)
УрБК, Челябинск, 19.06.2019. В Снежинске директора ООО «Уралтраверс-ПАК» обвиняют по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«По версии следствия обвиняемый в период с мая по июнь 2018 года, игнорируя решения налоговых органов о взыскании задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму около 4,9 млн руб., с целью недопущения изъятия денежных средств в счет погашения налоговой задолженности, минуя счета ООО «Уралтраверс-ПАК» организовал переводы причитающихся предприятию денежных средств на счета подконтрольной ему организации», — говорится в сообщении.
Так злоумышленник сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 2,5 млн руб., за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В рамках расследования на дорогостоящий автомобиль генерального директора ООО «Уралтраверс-ПАК» наложили арест. Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.
«По версии следствия обвиняемый в период с мая по июнь 2018 года, игнорируя решения налоговых органов о взыскании задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму около 4,9 млн руб., с целью недопущения изъятия денежных средств в счет погашения налоговой задолженности, минуя счета ООО «Уралтраверс-ПАК» организовал переводы причитающихся предприятию денежных средств на счета подконтрольной ему организации», — говорится в сообщении.
Так злоумышленник сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 2,5 млн руб., за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В рамках расследования на дорогостоящий автомобиль генерального директора ООО «Уралтраверс-ПАК» наложили арест. Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Озерске директор МУП «Управление автомобильного транспорта» обвиняется в сокрытии от налогового органа более 84,6 млн рублей
- В Реже директора компании «УДМ-Механика» обвиняют в уклонении от налогов на 213 млн рублей
- В Сухом Логу бывший директор предприятия обвиняется в сокрытии от взыскания 26 млн рублей
- И.о. директора ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» осужден за сокрытие средств от налогообложения
- Директор ООО «Строительные технологии» подозревается в сокрытии налогов на сумму более 71 млн. рублей