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В Снежинске директор «Уралтраверс-ПАК» сокрыл от налоговых органов более 2,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.06.2019. В Снежинске директора ООО «Уралтраверс-ПАК» обвиняют по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«По версии следствия обвиняемый в период с мая по июнь 2018 года, игнорируя решения налоговых органов о взыскании задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму около 4,9 млн руб., с целью недопущения изъятия денежных средств в счет погашения налоговой задолженности, минуя счета ООО «Уралтраверс-ПАК» организовал переводы причитающихся предприятию денежных средств на счета подконтрольной ему организации», — говорится в сообщении.



Так злоумышленник сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 2,5 млн руб., за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.



В рамках расследования на дорогостоящий автомобиль генерального директора ООО «Уралтраверс-ПАК» наложили арест. Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.

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