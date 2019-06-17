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В Свердловской области в I квартале средний размер ипотечного кредита вырос на 4,1%
17 июнь 2019 (15:21)
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В Свердловской области в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер ипотечного кредита вырос с 2 млн 97 тыс. руб. до 2 млн 182 тыс. руб. (на 4,1%). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида розничного кредитования Свердловская область продемонстрировала наименьший рост.
В целом по стране в I квартале 2019 года средний размер ипотечного кредита вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 350,6 тыс. руб., то есть на 17,3%, составив 2,38 млн руб.
Отмечается, что наибольший средний размер ипотечного кредита в январе-марте был зафиксирован в Москве (4,68 млн руб.), Московской области (3,52 млн руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (2,96 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн руб.) и Ленинградской области (2,75 млн руб.).
При этом наибольшая динамика роста среднего размера ипотечного кредита была отмечена в Воронежской области (27,7%), Республике Татарстан (27,3%), Приморском крае (23,8%), а также Республике Сахе (Якутия) (23,1%) и Волгоградской области (23%).
Отмечается, что среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида розничного кредитования Свердловская область продемонстрировала наименьший рост.
В целом по стране в I квартале 2019 года средний размер ипотечного кредита вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 350,6 тыс. руб., то есть на 17,3%, составив 2,38 млн руб.
Отмечается, что наибольший средний размер ипотечного кредита в январе-марте был зафиксирован в Москве (4,68 млн руб.), Московской области (3,52 млн руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (2,96 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн руб.) и Ленинградской области (2,75 млн руб.).
При этом наибольшая динамика роста среднего размера ипотечного кредита была отмечена в Воронежской области (27,7%), Республике Татарстан (27,3%), Приморском крае (23,8%), а также Республике Сахе (Якутия) (23,1%) и Волгоградской области (23%).
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