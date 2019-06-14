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ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году

УрБК, Москва, 14.06.2019. Банк России ухудшил прогноз роста российской экономики в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году — I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7 до 1-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — говорится в сообщении.



Аналитики ЦБ связывают ухудшение прогноза с тем, что рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий регулятора.



«В январе-апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня IV квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса. Инвестиционная активность остается сдержанной. Годовой темп роста оборота розничной торговли снижается c февраля на фоне умеренной динамики доходов населения», — сообщили в ЦБ.

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