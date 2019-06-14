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В Екатеринбурге с начала года ввели в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В январе-мае 2019 года в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию 215 тыс. кв. м. жилья. Это на 15 тыс. кв. м. превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Второе место по объему ввода жилья с января по май занимает Сысертский городской округ. Благодаря активной индивидуальной застройке здесь появилось свыше 55,3 тыс. кв. м. Сысерть опередила свои прошлогодние показатели почти на 6,7 тыс. кв. м.



«В Белоярском городском округе введено 24,5 тыс. кв. м. На четвертое место по итогам первого квартала вышел Березовский, где построено 17,8 тыс. кв. м. Пятое место делят Ревда и Верхняя Пышма, в муниципалитетах построено по 15,8 и 15,3 тыс. кв. м. соответственно», — говорится в сообщении.

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