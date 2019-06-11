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Назначен новый руководитель УФССП по Свердловской области

11 июнь 2019 (16:00)

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Новым руководителем УФССП России по Свердловской области назначена Альбина Сухорукова. Об этом сообщают в пресс-службе управления.

«Деятельность в Федеральной службе судебных приставов Альбина Сухорукова начала в ноябре 2000 года в должности делопроизводителя Тракторозаводского районного подразделения судебных приставов г. Челябинска Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области. Затем были пройдены все ступени профессионального роста», — говорится в сообщении.

Альбина Сухорукова замещала руководителя Управления ФССП по Свердловской области с 2009 по 2014 год. В 2014 году она была назначена главным судебным приставом Челябинской области. Вновь ее перевели в Свердловскую область в декабре 2018 года, когда Владимир Осьмак покинул пост начальника местного Управления ведомства.

Имеет классный чин «Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса». Почетный работник Федеральной службы судебных приставов.

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