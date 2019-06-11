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В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим
11 июнь 2019 (13:18)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в связи со стабилизацией пожарной обстановки подписал постановление об отмене особого противопожарного режима, введенного на территории муниципалитета с 26 апреля. Об этом сообщается на официальном портале города.
В ходе особого противопожарного режима действовал ряд ограничений. В частности, было запрещено посещение городских лесов и торфяных массивов, использование при проведении любых работ и мероприятий открытого огня (в условиях сухой жаркой и ветреной погоды или в случае штормового предупреждения).
«Благодаря своевременному введению противопожарного режима на территории Екатеринбурга удалось избежать возникновения крупных очагов пожаров в лесных массивах и на территориях, прилегающих к коллективным садам, в отличие от соседних со Свердловской областью регионов – Челябинской и Курганской областей», — говорится в сообщении.
В ходе особого противопожарного режима действовал ряд ограничений. В частности, было запрещено посещение городских лесов и торфяных массивов, использование при проведении любых работ и мероприятий открытого огня (в условиях сухой жаркой и ветреной погоды или в случае штормового предупреждения).
«Благодаря своевременному введению противопожарного режима на территории Екатеринбурга удалось избежать возникновения крупных очагов пожаров в лесных массивах и на территориях, прилегающих к коллективным садам, в отличие от соседних со Свердловской областью регионов – Челябинской и Курганской областей», — говорится в сообщении.
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