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В Челябинской области прогнозируются осадки с градом и сильным ветром

УрБК, Челябинск, 11.06.2019. По данным синоптиков, днем 11 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами с крупным градом, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.



«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.

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