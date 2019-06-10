Новости дня

Уровень долговой нагрузки бюджета Свердловской области в 2018 году составил 32,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В 2018 году профицит бюджета Свердловской области составил 8,1 млрд руб. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона рассказала министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко, говорится на сайте ведомства.



По ее словам, рост доходов по сравнению с предыдущим годом составил 36,5 млрд руб., исполнение бюджета по расходам — 98%.



Уровень долговой нагрузки Свердловской области в 2018 году составил 32,6%, что ниже аналогичного показателя на начало года на 6,3%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:44</span><br /><strong>Уровень долговой нагрузки бюджета Свердловской области в 2018 году составил 32,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В 2018 году профицит бюджета Свердловской области составил 8,1 млрд руб. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона рассказала министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко, говорится на сайте ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087593-uroven-dolgovoy-nagruzki-byudzheta-sverdlovskoy-oblasti-v-2018-godu-sostavil-326.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: