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Уровень долговой нагрузки бюджета Свердловской области в 2018 году составил 32,6%

10 июнь 2019 (17:44)

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В 2018 году профицит бюджета Свердловской области составил 8,1 млрд руб. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона рассказала министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко, говорится на сайте ведомства.

По ее словам, рост доходов по сравнению с предыдущим годом составил 36,5 млрд руб., исполнение бюджета по расходам — 98%.

Уровень долговой нагрузки Свердловской области в 2018 году составил 32,6%, что ниже аналогичного показателя на начало года на 6,3%.

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