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За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 4,9%
10 июнь 2019 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале вырос на 5%. Кроме того, за первые четыре месяца 2019 года в сравнении с январем-апрелем 2018 цены на товары и услуги повысились на 4,9%, сообщает Свердловскстат.
Самый большой рост цен за первые четыре месяца наблюдается в категории «непродовольственные товары» — 5,3%. На 0,1 меньше — в категории «услуги». Кроме того, цены за год выросли на товары — на 4,8%. У продовольственных товаров без алкогольных напитков рост составил 4,7%, на 0,3% меньше — у категории «продовольственные товары без плодоовощной продукции». Далее идут «продовольственные товары», где цены увеличились за год в периоде с января по апрель на 4,3%.
На последней строке оказалось увеличение цен на алкогольные напитки — на 1,4%.
Самый большой рост цен за первые четыре месяца наблюдается в категории «непродовольственные товары» — 5,3%. На 0,1 меньше — в категории «услуги». Кроме того, цены за год выросли на товары — на 4,8%. У продовольственных товаров без алкогольных напитков рост составил 4,7%, на 0,3% меньше — у категории «продовольственные товары без плодоовощной продукции». Далее идут «продовольственные товары», где цены увеличились за год в периоде с января по апрель на 4,3%.
На последней строке оказалось увеличение цен на алкогольные напитки — на 1,4%.
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