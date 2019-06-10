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Жители Челябинской области предложили врио губернатора Алексею Текслеру отменить строительство Томинского ГОКа
10 июнь 2019 (10:48)
УрБК, Челябинск, 10.06.2019. Жители Челябинской области предложили врио губернатора региона Алексею Текслеру отменить строительство Томинского ГОКа в ответ на просьбу главы области придумать сюрприз для стотысячного подписчика его страницы в Instagram.
«Друзья! Не ожидал, но вас уже 100 тысяч. Это приятно и очень ответственно. Я рад, что вы активны, что обсуждаете мои публикации. Ваша поддержка важна для меня, а конструктивная критика, сообщения о проблемах региона и предложения об их решении — безусловно полезны. Благодаря соцсетям я общаюсь здесь с вами напрямую. Может, предложите вариант сюрприза для стотысячного подписчика?», — написал Алексей Текслер в Instagram.
Пост собрал более 1,2 тыс. комментариев, во многих из них предлагалось прекратить строительство Томинского ГОКа.
«Отменить строительство Томинского ГОКа — лучший подарок для всех!», — прокомментировал один из таких подписчиков.
«100 тыс. уехавших за год из города, большей частью именно из-за начала строительства ГОКа! По крайней мере, все уехавшие наши знакомые уехали именно по этой причине!», — поясняет позицию жителей другой подписчик.
Жители области, опасаясь ухудшения экологической обстановки, уже несколько лет протестуют против строительства Томинского ГОКа. Его возведение начала «Русская медная компания» (РМК) в Сосновском районе на территории месторождения медно-порфировых руд.
«Друзья! Не ожидал, но вас уже 100 тысяч. Это приятно и очень ответственно. Я рад, что вы активны, что обсуждаете мои публикации. Ваша поддержка важна для меня, а конструктивная критика, сообщения о проблемах региона и предложения об их решении — безусловно полезны. Благодаря соцсетям я общаюсь здесь с вами напрямую. Может, предложите вариант сюрприза для стотысячного подписчика?», — написал Алексей Текслер в Instagram.
Пост собрал более 1,2 тыс. комментариев, во многих из них предлагалось прекратить строительство Томинского ГОКа.
«Отменить строительство Томинского ГОКа — лучший подарок для всех!», — прокомментировал один из таких подписчиков.
«100 тыс. уехавших за год из города, большей частью именно из-за начала строительства ГОКа! По крайней мере, все уехавшие наши знакомые уехали именно по этой причине!», — поясняет позицию жителей другой подписчик.
Жители области, опасаясь ухудшения экологической обстановки, уже несколько лет протестуют против строительства Томинского ГОКа. Его возведение начала «Русская медная компания» (РМК) в Сосновском районе на территории месторождения медно-порфировых руд.
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