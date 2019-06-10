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Данные 900 тыс. клиентов российских банков оказались в открытом доступе

УрБК, Москва, 10.06.2019. Данные около 900 тыс. клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети Интернет. Базы данных с именами, телефонами, паспортами и местом работы были выложены в конце мая.



По сообщению издания «Коммерсантъ», в одной из баз, датируемой 2014-2015 годом, содержатся данные о более чем 55 тыс. клиентов Альфа-банка. Вторая, датируемая 2018-2019 годами, содержит всего 504 записи; там, помимо ФИО и телефонов, есть год рождения клиентов, их паспортные данные, а также остаток на счете, ограниченный 130-160 тыс. руб.



База о клиентах ХКФ-банка и ОТП-банка состоит из 24,4 тыс. человек и их персональных данных. База, указанная как OTPbank, содержит данные о 800 тыс. человек по всей России. Ее актуальность — осень 2013 года.



Во всех организациях, столкнувшихся с этой проблемой, кроме ОТП-банка, началась проверка, применяются меры для установления причины утечки. В последнем же заявили, что утечки не зафиксировано, а происхождение данной базы нам неизвестно.

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