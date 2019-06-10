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Павла Кукушкина освободили от должности Уральского транспортного прокурора

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. Павел Кукушкин освобожден от должности Уральского транспортного прокурора, сообщает Генеральная прокуратура РФ.



«Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности Уральского транспортного прокурора Кукушкина Павла Павловича», — говорится в сообщении.



Павел Кукушкин — государственный советник юстиции 2 класса. Он занимал должность Уральского транспортного прокурора с июня 2007 года, является заслуженным юристом РФ и почетным работником прокуратуры.

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