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Павла Кукушкина освободили от должности Уральского транспортного прокурора
10 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. Павел Кукушкин освобожден от должности Уральского транспортного прокурора, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности Уральского транспортного прокурора Кукушкина Павла Павловича», — говорится в сообщении.
Павел Кукушкин — государственный советник юстиции 2 класса. Он занимал должность Уральского транспортного прокурора с июня 2007 года, является заслуженным юристом РФ и почетным работником прокуратуры.
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности Уральского транспортного прокурора Кукушкина Павла Павловича», — говорится в сообщении.
Павел Кукушкин — государственный советник юстиции 2 класса. Он занимал должность Уральского транспортного прокурора с июня 2007 года, является заслуженным юристом РФ и почетным работником прокуратуры.
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