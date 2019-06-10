Новости дня

Павла Кукушкина освободили от должности Уральского транспортного прокурора

10 июнь 2019 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. Павел Кукушкин освобожден от должности Уральского транспортного прокурора, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности Уральского транспортного прокурора Кукушкина Павла Павловича», — говорится в сообщении.

Павел Кукушкин — государственный советник юстиции 2 класса. Он занимал должность Уральского транспортного прокурора с июня 2007 года, является заслуженным юристом РФ и почетным работником прокуратуры.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: