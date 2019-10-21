После прокурорской проверки от занимаемой должности освобождена председатель Контрольного органа Режа

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Депутата гордумы Карпинска досрочно лишили полномочий из-за недостоверных сведений о ...13.12.2012 Прокуратура требует от Александра Якоба устранить нарушения законодательства
В администрации Екатеринбурга и администрации Кировского района города в ходе прокурорской проверки выявлен ряд ...13.12.2012 Прокуратура вынесла Александру Якобу постановление об устранении нарушений
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2012. В администрации Екатеринбурга и администрации Кировского района города в ходе ...16.07.2012 Сотрудники администрации Сосьвинского городского округа привлечены к ответственности за нарушение порядка представления сведений о доходах
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2012. В ходе проверки исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии ...23.08.2011 14 сотрудников Департамента имущественных отношений Тюменской области привлечены к ответственности за сокрытие сведений о доходах и имуществе
УрБК, Тюмень, 23.08.2011. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Тюменской области, выявлены грубые нарушения ...