После прокурорской проверки от занимаемой должности освобождена председатель Контрольного органа Режа

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024 В Реже после проверки от занимаемой должности освобождена председатель Контрольного органа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий было установлено, что при назначении на выборную муниципальную должность в 2023 году она не представила сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. Поэтому проверка достоверности сведений в установленном порядке не проводилась.



«Законодательство о противодействии коррупции предусматривает, что непредоставление, а также предоставление недостоверных сведений и неполных сведений о доходах при назначении на должность председателя Контрольного органа является основанием для освобождения от занимаемой должности, — уточнили в пресс-службе.