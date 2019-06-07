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«Атомстройкомплекс» обяжут убрать забор со спорной территории

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Сегодня, 7 мая, в администрации Екатеринбурга глава города Александр Высокинский, жители района УНЦ и покупатели квартир в ЖК «WOODS» искали компромиссное решение в споре, возникшем из-за возведения застройщиком — «Атомстройкомплексом» — забора вокруг жилого комплекса. Ограждение было возведено на детской площадке дома № 135 на улице Амундсена, лишив жителей ближайших домов песочницы и единственной на весь район спортивной площадки.



Пресс-служба администрации Екатеринбурга уточняет, что «спорная территория представляет из себя опушку и часть лесопарковой зоны, которые ранее использовались жителями дома № 135 и соседних с ней пятиэтажек на улице Амундсена для отдыха, прогулок и детских игр».



«Ситуация коренным образом изменилась в декабре прошлого года, когда на опушке лесной зоны перед пятиэтажкой на Амундсена, 135 появились строители и начали устанавливать забор для ограждения соседнего земельного участка, на котором чуть раньше развернулось бурное сооружение многоэтажных высоток ЖК «WOODS». Кстати говоря, название этого жилого комплекса переводится как «лес». Именно он (лес) и стал конфликтной зоной, на границе которой сошлись интересы старожилов этих мест и новоселов, выбравших в качестве места своего жительства современный и комфортный ЖК «WOODS», являющийся по задумке застройщика закрытой для проживания территорией с собственным лесным массивом», — сообщает пресс-служба.



В результате переговоров стороны выслушали друг друга и обсудили предложения, которые могли бы стать компромиссными в сложившейся ситуации.



«В первую очередь для снятия острой фазы спора предлагается передвинуть забор, ограждающий территорию ЖК «WOODS», к кромке лесного массива (это примерно 8 метров) и предоставить жителям дома на Амундсена, 135 свободный доступ на их детскую и спортивную площадки. Далее, в интересах обитателей ЖК «WOODS» специалисты Главархитектуры администрации города постараются решить вопрос о переносе места строительства детского сада на 95 мест из центра зеленой парковой зоны, которую новоселы планируют использовать для прогулок и отдыха (строительство детсада запланировано здесь по Генплану), к самому краю этого лесного участка. И если такой выход из положения устроит конфликтующие стороны, то следующим этапом администрация города будет решать вопрос о доступе жителей дома № 135 на улице Амундсена и соседних с ним домов в зеленый массив, который собственники многоквартирных домов ЖК «WOODS» хотят видеть своей закрытой территорией», — говорится в сообщении.



Кроме того, Александр Высокинский поручил главе Ленинского района проработать вариант благоустройства пока что неухоженного зеленого «пятачка», расположенного между действующим ведомственным детским садом УрО РАН и пятиэтажкой на Амундсена, 135. Пресс-служба поясняет, что тогда у жителей дома может появиться «дополнительная обустроенная и зеленая территория для отдыха и прогулок, которую муниципалитет постарается насытить элементами инфраструктуры и малыми архитектурными формами».



Ранее, 1 июня, Александр Высокинский провел выездную встречу с жителями района УНЦ, ЖК «WOODS» и «Атомстройкомплексом», где выслушал позиции конфликтующих сторон и на месте выяснял причины конфликта. В ходе совещания Александр Высокинский дал начальнику департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города задание разобраться в истории конфликта и предложить его участникам приемлемые для них пути решения проблемы.



«На сегодняшней встрече в муниципалитете соответствующие предложения специалистов были озвучены в полном объеме. В ходе состоявшихся в администрации Екатеринбурга переговоров наметились пути решения этой «застарелой» конфликтной ситуации. Через неделю ее участники встретятся вновь, чтобы в итоге постараться заключить мир на взаимоприемлемых условиях», — резюмирует пресс-служба.

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