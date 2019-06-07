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В Карабаше предприятие-контрагент РМК нарушило природоохранное законодательство
7 июнь 2019 (13:16)
УрБК, Челябинск, 07.06.2019. В Карабаше ООО «Урал-Мегаполис» неоднократно нарушало природоохранное законодательство при эксплуатации шлакохранилища АО «Карабашмедь» (входит в состав РМК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Установлено, что общество осуществляет деятельность по реализации гранулированного шлака, отходы производства Карабашского медеплавильного комбината. Согласно результатам исследований, указанные отходы относятся к IV классу опасности для окружающей среды», — говорится в сообщении.
В отношении ООО «Урал-Мегаполис» и директора организации возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение требований природоохранного законодательства. Шлакохранилище не состоит на государственном учете как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не включено в государственный реестр объектов размещения отходов. Кроме того, обществом не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Материалы направлены для рассмотрения в министерство экологии Челябинской области. В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор города внес представление директору ООО «Урал-Мегаполис».
«Установлено, что общество осуществляет деятельность по реализации гранулированного шлака, отходы производства Карабашского медеплавильного комбината. Согласно результатам исследований, указанные отходы относятся к IV классу опасности для окружающей среды», — говорится в сообщении.
В отношении ООО «Урал-Мегаполис» и директора организации возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение требований природоохранного законодательства. Шлакохранилище не состоит на государственном учете как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не включено в государственный реестр объектов размещения отходов. Кроме того, обществом не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Материалы направлены для рассмотрения в министерство экологии Челябинской области. В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор города внес представление директору ООО «Урал-Мегаполис».
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