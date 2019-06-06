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«Эксперт РА» прогнозирует сокращение рынка банковского страхования на 10-12%

УрБК, Москва, 06.06.2019. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует сокращение российского рынка банковского страхования в 2019 году на 10-12%. Об этом говорится в исследовании «Рынок банкострахования: рост перед падением».



«По итогам 2019 года крупнейший драйвер прошлых лет — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — может сократиться на 50%. С апреля 2019 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Поддержку рынку окажет розничное кредитное страхование, однако его темпы роста снизятся. В результате рынок банкострахования в 2019 году сократится на 10-12%», — говорится в исследовании.



Отметим, что по итогам 2018 года рынок банковского страхования в РФ вырос на 44,4%.

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