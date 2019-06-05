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Минфин РФ в июне направит на покупку валюты по бюджетному правилу 310 млрд рублей
5 июнь 2019 (15:06)
УрБК, Москва, 05.06.2019. Минфин РФ в июне направит на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 310,3 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 310,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2019 года по 4 июля 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минфине, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2019 года в размере 324 млрд руб.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 310,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2019 года по 4 июля 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минфине, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2019 года в размере 324 млрд руб.
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