УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:42

Минфин РФ потратит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.02.2024. С 7 февраля по 6 марта 2024 года Минфин будет закупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 3,7 млрд руб. ежедневно. Общий объем выделенных на это средств составил 73,2 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минфина.

Также в министерстве отметили, что в феврале 2024 года прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить 195,4 млрд руб., а объем нефтегазовых доходов в январе 2024 года оказался меньше прогнозируемого на 122,2 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2019 Минфин РФ в июне направит на покупку валюты по бюджетному правилу 310 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.06.2019. Минфин РФ в июне направит на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 310,3 ...

05.03.2019 Минфин РФ в марте направит на покупку иностранной валюты по бюджетному правилу 310 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.03.2019. Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ в марте 2019 года на покупку иностранной ...

07.02.2019 Банк России 5 февраля купил для Минфина валюту на 18,4 млрд рублей

Банк России 5 февраля купил для Минфина валюту в рамках бюджетного правила на 18,41 млрд руб. Информация об этом ...

05.02.2019 Минфин в феврале 2019 года сократит вложения дополнительных нефтегазовых доходов в иностранную валюту

УрБК, Москва, 05.02.2019. Совокупный объем средств, направляемых Минфином в феврале 2019 года на покупку иностранной ...

04.10.2018 Минфин с 5 октября по 7 ноября купит валюту по бюджетному правилу на 475,7 млрд рублей

УрБК, Москва, 04.10.2018. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 5 октября по 7 ноября должен ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (115)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18