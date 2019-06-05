Минфин РФ потратит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.06.2019. Минфин РФ в июне направит на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 310,3 ...05.03.2019 Минфин РФ в марте направит на покупку иностранной валюты по бюджетному правилу 310 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.03.2019. Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ в марте 2019 года на покупку иностранной ...07.02.2019 Банк России 5 февраля купил для Минфина валюту на 18,4 млрд рублей
Банк России 5 февраля купил для Минфина валюту в рамках бюджетного правила на 18,41 млрд руб. Информация об этом ...05.02.2019 Минфин в феврале 2019 года сократит вложения дополнительных нефтегазовых доходов в иностранную валюту
УрБК, Москва, 05.02.2019. Совокупный объем средств, направляемых Минфином в феврале 2019 года на покупку иностранной ...04.10.2018 Минфин с 5 октября по 7 ноября купит валюту по бюджетному правилу на 475,7 млрд рублей
УрБК, Москва, 04.10.2018. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 5 октября по 7 ноября должен ...