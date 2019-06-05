Минфин РФ потратит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.02.2024. С 7 февраля по 6 марта 2024 года Минфин будет закупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 3,7 млрд руб. ежедневно. Общий объем выделенных на это средств составил 73,2 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства.



«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минфина.



Также в министерстве отметили, что в феврале 2024 года прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить 195,4 млрд руб., а объем нефтегазовых доходов в январе 2024 года оказался меньше прогнозируемого на 122,2 млрд руб.