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Свердловская область получит 1,5 млрд рублей на расселение из аварийного жилья
5 июнь 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2019 году выделит Свердловской области 1,5 млрд руб. на расселение людей из аварийного жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Из регионального бюджета на эти цели планируется дополнительно направить 95,4 млн руб., из муниципальных бюджетов — 15 млн руб.
Как сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в рамках первого этапа программы «Жилье и городская среда» в 2019-2020 годах планируется переселить 2 тыс. 071 человека из 879 аварийных квартир. Общая площадь расселяемого жилья составит 34,3 тыс. кв. м.
«В этой работе примет участие 21 муниципалитет. Это Екатеринбург, Арамиль, Алапаевск, Березовский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Туринский городской округ, Полевской», — говорится в сообщении.
Из регионального бюджета на эти цели планируется дополнительно направить 95,4 млн руб., из муниципальных бюджетов — 15 млн руб.
Как сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в рамках первого этапа программы «Жилье и городская среда» в 2019-2020 годах планируется переселить 2 тыс. 071 человека из 879 аварийных квартир. Общая площадь расселяемого жилья составит 34,3 тыс. кв. м.
«В этой работе примет участие 21 муниципалитет. Это Екатеринбург, Арамиль, Алапаевск, Березовский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Туринский городской округ, Полевской», — говорится в сообщении.
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