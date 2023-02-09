Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал в 2023 году переселить из аварийного жилья 6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в текущем году в Свердловской области из аварийного жилья будет переселено 6 тыс. человек. Этот показатель станет максимальным за последние пять лет, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Свердловская область почти в 1,5 раза перевыполнила плановые показатели программы по расселению аварийного жилья. Работы идут в рамках региональной адресной программы, которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда».
«Тема ликвидации аварийного жилфонда — одна из самых социально значимых. Она напрямую связана с безопасностью людей, с качеством жизни. У нас накоплен большой опыт работы в этой сфере. Достигнуты хорошие результаты. По итогам предыдущих лет мы превысили плановые показатели как по площади расселяемого аварийного жилья, так и по численности граждан, которые смогли улучшить условия проживания. В этом году мы рассчитываем переселить почти 6 тыс. человек», — сказал Евгений Куйвашев.
За время действия региональной программы с 2019 года расселено 15,7 тыс. человек, это на 60% больше запланированного. Расселяемая площадь составила 247 тыс. кв. м., это на 40% больше плана. Проект реализуется в 59 муниципалитетах региона. Основными способами реализации программы являются приобретение жилых помещений у застройщика и предоставление компенсации собственникам за изымаемое имущество.
В 2022 году благодаря региональной программе в 14 муниципалитетах построены 16 многоквартирных домов общей площадью 35 тыс. кв. м. В текущем году продолжится строительство еще 15 домов в 13 муниципалитетах. Также ведется подготовка к вводу в эксплуатацию четырех домов в Невьянске, Нижних Сергах, Серове и Березовском.
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