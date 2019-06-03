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Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 37 коп.
3 июнь 2019 (15:43)
УрБК, Москва, 03.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 17 коп. до 65,55 руб., евро — на 37 коп. до 73,22 руб.
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