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Забор противостояния приоткрыт

3 июнь 2019 (14:25)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 1 июня провел выездное совещание по урегулированию конфликта между застройщиком ЖК «WOODS» — «Атомстройкомплексом» и жителями района УНЦ. На встрече присутствовали начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов и глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко.

Напомним, что жилой комплекс «WOODS», расположенный в районе улиц Амундсена — Разливная, стал центром противостояния жителей новостроек и соседей, живущих там с 70-х годов.

«Атомстройкомплекс» получил землю для строительства жилого комплекса от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и пообещал жителям района свободный доступ на территорию благоустраиваемого парка. Однако в январе этого года строительная компания отгородила парк забором, лишив жителей района доступа на озелененную территорию, а также захватив половину детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135 — забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели, а значительная часть площадки была просто уничтожена. Возник конфликт.

Забор противостояния приоткрыт

Забор противостояния приоткрыт
Забор отделил детей от единственной на весь район УНЦ спортивной площадки

Забор противостояния приоткрыт

Забор противостояния приоткрыт

Во время встречи с конфликтующими сторонами Александр Высокинский высказал свое отношение к ситуации.

«Я считаю: неправильно, когда забор проходит прямо сквозь детскую площадку. Я бы уволил начальника Главархитекутры за то, что провели линию по детской площадке. То, что так было сделано, было сделано несправедливо. Но сейчас на этом посту другой человек», — пояснил он.

Забор противостояния приоткрыт
Забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели

Александр Высокинский отметил, что в итоге конфликта пострадали как жители УНЦ, так и ЖК «WOODS». Возможные ошибки Главархитекутры и застройщика привели к, как выразился глава города, разделению соседей на «красных» и «белых». Он подчеркнул, что это недопустимо.

Забор противостояния приоткрыт

Жители дома по ул. Амундсена, 135 рассказали, что пытались отмежевать свою придомовую территорию с 2010 года. Но многочисленные попытки узаконить организованную еще в 70-х годах прошлого столетия детскую площадку не привели к результату. При этом, по их словам, все эти годы они платили за данную территорию. Ситуация обострилась с возведением забора, ведь ранее жители дома 135 не знали о планах застройщика оградить и уничтожить часть их детской площадки. Теперь они хотят, чтобы забор был отодвинут на несколько метров, а площадка восстановлена.

Забор противостояния приоткрыт

Жители ЖК «WOODS» настаивают на том, что огороженная забором территория была обещана им «Атомстройкомплексом» в рамках плана застройки их участка. Также они подчеркивают, что оспариваемая жителями УНЦ земля является не парком, а «залесенной территорией» участка, находящегося в их собственности. Поэтому они имеют право огородить его и ограничить доступ «посторонних лиц».

«Все жители, когда принимали решение о покупке собственности, исходили из того, что их устраивает проект, который анонсировал застройщик. Исходя из этого все приобрели жилье. Соответственно, мы хотим по факту видеть конечный продукт, который мы приобрели. В проект, который нам анонсировал застройщик, входит залесенная территория этого земельного участка, которая по проекту закрытая», — сказала представительница жителей ЖК «WOODS».

Забор противостояния приоткрыт

В качестве альтернативного способа урегулирования конфликта они предложили передвинуть забор, как этого требуют жители 135 дома, но при этом забрать в собственность муниципальную территорию, выделенную для строительства детского сада рядом с жилым комплексом. Детское учреждение они предлагают возвести в другом месте.

Глава Екатеринбурга видит еще один альтернативный вариант, при котором доступ в зеленую территорию будет открыт для всех горожан.

«Я сегодня готов предложить следующее: эту территорию передать городу и самим ее благоустроить», — предложил Александр Высокинский.

Забор противостояния приоткрыт

Александр Высокинский поручил Алексею Храмову поднять всю документацию по межеванию земельного участка и передаче его застройщику, чтобы отследить всю цепочку событий, которая привела к конфликту.

«Если выяснится, что изначально конкурс МУГИСО проводился под отделение территории за забор и разделение жителей на «красных» и «белых», то это бардак. С этим делом надо разбираться. Если выяснится, что застройщик в рамках маркетинговой политики гражданам рассказал не то, что было — это другой вопрос», — сказал он.

Забор противостояния приоткрыт

Сейчас у Алексея Храмова есть неделя на то, чтобы поднять все документы по спорной земле, столько же времени есть и у жителей, застройщика — в эту пятницу они встретятся, чтобы обсудить вопрос более предметно и прийти к какому-то компромиссу.

«На сегодня есть предложения и со стороны «WOODS», и со стороны жителей (Амундсена, 135 — прим. ред.). Будем смотреть, как это можно совместить. Первое, что нужно сделать — поднять всю градостроительную историю этого процесса, чтобы не получилось, что на каком-то этапе одно юридическое понятие было заменено другим. В пятницу четыре человека от «WOODS», четыре человека от жителей (Амундсена, 135 — прим. ред.) встречаются у меня. Мы должны прийти к подписанию соглашения, чтобы уже один раз и навсегда этот вопрос решить. Я рассчитываю, что вопрос решится в течение июня», — резюмировал Александр Высокинский.

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