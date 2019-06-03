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Забор противостояния приоткрыт
3 июнь 2019 (14:25)
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 1 июня провел выездное совещание по урегулированию конфликта между застройщиком ЖК «WOODS» — «Атомстройкомплексом» и жителями района УНЦ. На встрече присутствовали начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов и глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко.
Напомним, что жилой комплекс «WOODS», расположенный в районе улиц Амундсена — Разливная, стал центром противостояния жителей новостроек и соседей, живущих там с 70-х годов.
«Атомстройкомплекс» получил землю для строительства жилого комплекса от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и пообещал жителям района свободный доступ на территорию благоустраиваемого парка. Однако в январе этого года строительная компания отгородила парк забором, лишив жителей района доступа на озелененную территорию, а также захватив половину детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135 — забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели, а значительная часть площадки была просто уничтожена. Возник конфликт.
Забор отделил детей от единственной на весь район УНЦ спортивной площадки
Во время встречи с конфликтующими сторонами Александр Высокинский высказал свое отношение к ситуации.
«Я считаю: неправильно, когда забор проходит прямо сквозь детскую площадку. Я бы уволил начальника Главархитекутры за то, что провели линию по детской площадке. То, что так было сделано, было сделано несправедливо. Но сейчас на этом посту другой человек», — пояснил он.
Забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели
Александр Высокинский отметил, что в итоге конфликта пострадали как жители УНЦ, так и ЖК «WOODS». Возможные ошибки Главархитекутры и застройщика привели к, как выразился глава города, разделению соседей на «красных» и «белых». Он подчеркнул, что это недопустимо.
Жители дома по ул. Амундсена, 135 рассказали, что пытались отмежевать свою придомовую территорию с 2010 года. Но многочисленные попытки узаконить организованную еще в 70-х годах прошлого столетия детскую площадку не привели к результату. При этом, по их словам, все эти годы они платили за данную территорию. Ситуация обострилась с возведением забора, ведь ранее жители дома 135 не знали о планах застройщика оградить и уничтожить часть их детской площадки. Теперь они хотят, чтобы забор был отодвинут на несколько метров, а площадка восстановлена.
Жители ЖК «WOODS» настаивают на том, что огороженная забором территория была обещана им «Атомстройкомплексом» в рамках плана застройки их участка. Также они подчеркивают, что оспариваемая жителями УНЦ земля является не парком, а «залесенной территорией» участка, находящегося в их собственности. Поэтому они имеют право огородить его и ограничить доступ «посторонних лиц».
«Все жители, когда принимали решение о покупке собственности, исходили из того, что их устраивает проект, который анонсировал застройщик. Исходя из этого все приобрели жилье. Соответственно, мы хотим по факту видеть конечный продукт, который мы приобрели. В проект, который нам анонсировал застройщик, входит залесенная территория этого земельного участка, которая по проекту закрытая», — сказала представительница жителей ЖК «WOODS».
В качестве альтернативного способа урегулирования конфликта они предложили передвинуть забор, как этого требуют жители 135 дома, но при этом забрать в собственность муниципальную территорию, выделенную для строительства детского сада рядом с жилым комплексом. Детское учреждение они предлагают возвести в другом месте.
Глава Екатеринбурга видит еще один альтернативный вариант, при котором доступ в зеленую территорию будет открыт для всех горожан.
«Я сегодня готов предложить следующее: эту территорию передать городу и самим ее благоустроить», — предложил Александр Высокинский.
Александр Высокинский поручил Алексею Храмову поднять всю документацию по межеванию земельного участка и передаче его застройщику, чтобы отследить всю цепочку событий, которая привела к конфликту.
«Если выяснится, что изначально конкурс МУГИСО проводился под отделение территории за забор и разделение жителей на «красных» и «белых», то это бардак. С этим делом надо разбираться. Если выяснится, что застройщик в рамках маркетинговой политики гражданам рассказал не то, что было — это другой вопрос», — сказал он.
Сейчас у Алексея Храмова есть неделя на то, чтобы поднять все документы по спорной земле, столько же времени есть и у жителей, застройщика — в эту пятницу они встретятся, чтобы обсудить вопрос более предметно и прийти к какому-то компромиссу.
«На сегодня есть предложения и со стороны «WOODS», и со стороны жителей (Амундсена, 135 — прим. ред.). Будем смотреть, как это можно совместить. Первое, что нужно сделать — поднять всю градостроительную историю этого процесса, чтобы не получилось, что на каком-то этапе одно юридическое понятие было заменено другим. В пятницу четыре человека от «WOODS», четыре человека от жителей (Амундсена, 135 — прим. ред.) встречаются у меня. Мы должны прийти к подписанию соглашения, чтобы уже один раз и навсегда этот вопрос решить. Я рассчитываю, что вопрос решится в течение июня», — резюмировал Александр Высокинский.
Напомним, что жилой комплекс «WOODS», расположенный в районе улиц Амундсена — Разливная, стал центром противостояния жителей новостроек и соседей, живущих там с 70-х годов.
«Атомстройкомплекс» получил землю для строительства жилого комплекса от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и пообещал жителям района свободный доступ на территорию благоустраиваемого парка. Однако в январе этого года строительная компания отгородила парк забором, лишив жителей района доступа на озелененную территорию, а также захватив половину детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135 — забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели, а значительная часть площадки была просто уничтожена. Возник конфликт.
Забор отделил детей от единственной на весь район УНЦ спортивной площадки
Во время встречи с конфликтующими сторонами Александр Высокинский высказал свое отношение к ситуации.
«Я считаю: неправильно, когда забор проходит прямо сквозь детскую площадку. Я бы уволил начальника Главархитекутры за то, что провели линию по детской площадке. То, что так было сделано, было сделано несправедливо. Но сейчас на этом посту другой человек», — пояснил он.
Забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели
Александр Высокинский отметил, что в итоге конфликта пострадали как жители УНЦ, так и ЖК «WOODS». Возможные ошибки Главархитекутры и застройщика привели к, как выразился глава города, разделению соседей на «красных» и «белых». Он подчеркнул, что это недопустимо.
Жители дома по ул. Амундсена, 135 рассказали, что пытались отмежевать свою придомовую территорию с 2010 года. Но многочисленные попытки узаконить организованную еще в 70-х годах прошлого столетия детскую площадку не привели к результату. При этом, по их словам, все эти годы они платили за данную территорию. Ситуация обострилась с возведением забора, ведь ранее жители дома 135 не знали о планах застройщика оградить и уничтожить часть их детской площадки. Теперь они хотят, чтобы забор был отодвинут на несколько метров, а площадка восстановлена.
Жители ЖК «WOODS» настаивают на том, что огороженная забором территория была обещана им «Атомстройкомплексом» в рамках плана застройки их участка. Также они подчеркивают, что оспариваемая жителями УНЦ земля является не парком, а «залесенной территорией» участка, находящегося в их собственности. Поэтому они имеют право огородить его и ограничить доступ «посторонних лиц».
«Все жители, когда принимали решение о покупке собственности, исходили из того, что их устраивает проект, который анонсировал застройщик. Исходя из этого все приобрели жилье. Соответственно, мы хотим по факту видеть конечный продукт, который мы приобрели. В проект, который нам анонсировал застройщик, входит залесенная территория этого земельного участка, которая по проекту закрытая», — сказала представительница жителей ЖК «WOODS».
В качестве альтернативного способа урегулирования конфликта они предложили передвинуть забор, как этого требуют жители 135 дома, но при этом забрать в собственность муниципальную территорию, выделенную для строительства детского сада рядом с жилым комплексом. Детское учреждение они предлагают возвести в другом месте.
Глава Екатеринбурга видит еще один альтернативный вариант, при котором доступ в зеленую территорию будет открыт для всех горожан.
«Я сегодня готов предложить следующее: эту территорию передать городу и самим ее благоустроить», — предложил Александр Высокинский.
Александр Высокинский поручил Алексею Храмову поднять всю документацию по межеванию земельного участка и передаче его застройщику, чтобы отследить всю цепочку событий, которая привела к конфликту.
«Если выяснится, что изначально конкурс МУГИСО проводился под отделение территории за забор и разделение жителей на «красных» и «белых», то это бардак. С этим делом надо разбираться. Если выяснится, что застройщик в рамках маркетинговой политики гражданам рассказал не то, что было — это другой вопрос», — сказал он.
Сейчас у Алексея Храмова есть неделя на то, чтобы поднять все документы по спорной земле, столько же времени есть и у жителей, застройщика — в эту пятницу они встретятся, чтобы обсудить вопрос более предметно и прийти к какому-то компромиссу.
«На сегодня есть предложения и со стороны «WOODS», и со стороны жителей (Амундсена, 135 — прим. ред.). Будем смотреть, как это можно совместить. Первое, что нужно сделать — поднять всю градостроительную историю этого процесса, чтобы не получилось, что на каком-то этапе одно юридическое понятие было заменено другим. В пятницу четыре человека от «WOODS», четыре человека от жителей (Амундсена, 135 — прим. ред.) встречаются у меня. Мы должны прийти к подписанию соглашения, чтобы уже один раз и навсегда этот вопрос решить. Я рассчитываю, что вопрос решится в течение июня», — резюмировал Александр Высокинский.
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