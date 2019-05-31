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Ученики Детской школы вокального искусства впервые представят благотворительный спектакль на сцене челябинского «Камерного театра»

УрБК, Челябинск, 31.05.2019. 1 июня ученики Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе и при финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, представят семейную оперу «Кошкин дом».



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, впервые на сцену Челябинского государственного драматического «Камерного театра» выйдут 35 начинающих артистов, а зрителями постановки станут 400 юных челябинцев. Благотворительный спектакль станет подарком для воспитанников детских домов, детей сотрудников Группы ЧТПЗ и школьников ко Дню защиты детей.



Ученики Детской школы вокального искусства регулярно принимают участие в благотворительных и праздничных мероприятиях. В июне они выступят в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки в опере «Богема», а в середине июля примут участие в праздновании Дня металлурга.



Детская школа вокального искусства создана при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки на базе школы мюзикла в апреле 2017 года. Первой масштабной премьерой школы стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», представленный в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».



На сегодняшний день в этой школе 50 детей обучаются академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии, а также сценической речи под руководством опытных преподавателей. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:42</span><br /><strong>Ученики Детской школы вокального искусства впервые представят благотворительный спектакль на сцене челябинского «Камерного театра»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 31.05.2019. 1 июня ученики Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе и при финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, представят семейную оперу «Кошкин дом». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087387-ucheniki-detskoy-shkoly-vokalnogo-iskusstva-vpervye-predstavyat-blagotvoritelnyy-spektakl-na-scene-chelyabinskogo-kamernogo-teatra.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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