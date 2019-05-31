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Ученики Детской школы вокального искусства впервые представят благотворительный спектакль на сцене челябинского «Камерного театра»
31 май 2019 (17:42)
УрБК, Челябинск, 31.05.2019. 1 июня ученики Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе и при финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, представят семейную оперу «Кошкин дом».
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, впервые на сцену Челябинского государственного драматического «Камерного театра» выйдут 35 начинающих артистов, а зрителями постановки станут 400 юных челябинцев. Благотворительный спектакль станет подарком для воспитанников детских домов, детей сотрудников Группы ЧТПЗ и школьников ко Дню защиты детей.
Ученики Детской школы вокального искусства регулярно принимают участие в благотворительных и праздничных мероприятиях. В июне они выступят в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки в опере «Богема», а в середине июля примут участие в праздновании Дня металлурга.
Детская школа вокального искусства создана при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки на базе школы мюзикла в апреле 2017 года. Первой масштабной премьерой школы стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», представленный в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».
На сегодняшний день в этой школе 50 детей обучаются академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии, а также сценической речи под руководством опытных преподавателей. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, впервые на сцену Челябинского государственного драматического «Камерного театра» выйдут 35 начинающих артистов, а зрителями постановки станут 400 юных челябинцев. Благотворительный спектакль станет подарком для воспитанников детских домов, детей сотрудников Группы ЧТПЗ и школьников ко Дню защиты детей.
Ученики Детской школы вокального искусства регулярно принимают участие в благотворительных и праздничных мероприятиях. В июне они выступят в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки в опере «Богема», а в середине июля примут участие в праздновании Дня металлурга.
Детская школа вокального искусства создана при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки на базе школы мюзикла в апреле 2017 года. Первой масштабной премьерой школы стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», представленный в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».
На сегодняшний день в этой школе 50 детей обучаются академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии, а также сценической речи под руководством опытных преподавателей. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.
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