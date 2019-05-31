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Более 71% жителей Свердловской области поддерживают атомную энергетику

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Социологи представили результаты массового опроса жителей Свердловской области об их отношении к атомной энергетике и Белоярской АЭС. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей атомной станции.



Респондентов опрашивали в Екатеринбурге, Заречном, Серове, Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Опрос провела исследовательская компания «ЭлаНКом» в марте 2019 года. В нем приняли участие 1 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты исследования показали, что более 71% опрошенных поддерживают активное развитие атомной энергетики или её сохранение на нынешнем уровне. В Заречном — городе-спутнике Белоярской АЭС — этот показатель составил 96%. Одобрительное отношение по использованию атомной энергетики в качестве одного из способов обеспечения страны электроэнергией высказали 63% жителей области и 97% — г. Заречного.



«Атомная энергетика при современном уровне технологий обеспечения безопасности АЭС минимизирует воздействие на окружающую среду. В ряде стран атомную энергетику характеризуют как энергию будущего и относят к «зеленой». С точки зрения экономической эффективности и экологической безопасности она имеет огромный потенциал будущего развития для решения топливно-энергетических проблем», — комментирует итоги опроса заведующая кафедрой экономики природопользования УрФУ Елена Магарил.



Также исследование показало, что почти половина респондентов сказали о положительном и скорее положительном отношении к Белоярской АЭС (49% — в Свердловской области, 93% — в Заречном) и поддержали строительство здесь новых энергоблоков (40% — в Свердловской области, 89% — в Заречном).



«Лояльность населения относительно атомной энергетики определяется рядом факторов, среди которых степень информированности об использовании технологий, уровне их безопасности, удаленность от объектов атомной энергетики и так далее. Существует construal level theory (теория уровня интерпретации), в рамках которой принимается, что чем больше дистанция между субъектом восприятия и человеком, тем более абстрактный образ формируется в человеческом мышлении. Теория утверждает, что человеческая психика не способна объективно воспринимать все риски процесса или явления, физически удаленного от самого человека. Результаты опроса населения в Свердловской области в целом и Заречном в частности демонстрируют снятие страха перед атомной энергетикой у населения, проживающего вблизи Белоярской АЭС; и, судя по результатам опроса, лояльность населения растет обратно пропорционально дистанции относительно объекта атомной энергетики», — рассказала Е. Магарил.



По словам эксперта, эта закономерность работает и при рассмотрении общественного мнения в разных странах. В России в целом население лояльно к использованию атомной энергии, что коррелирует с политикой государства в отношении развития данного вида энергетики.



«При этом нельзя недооценивать большую работу, которую проводит Общественный совет Росатома при работе с населением в регионах по формированию атомной грамотности, своевременному информированию и снятию страхов, вовлечению в социально значимые проекты различных групп граждан», — отмечает Е. Магарил.

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