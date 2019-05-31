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Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 42 коп.
31 май 2019 (15:06)
УрБК, Москва, 31.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 32,51 коп. до 65,38 руб., евро — на 42,07 коп. до 72,84 руб.
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