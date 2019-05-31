Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 42 коп.

31 май 2019 (15:06)

УрБК, Москва, 31.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 32,51 коп. до 65,38 руб., евро — на 42,07 коп. до 72,84 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: