Новости дня
Распорядительная дирекция МУГИСО второй раз пытается продать магазины «Фарфор Сысерти»
30 май 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Распорядительная дирекция МУГИСО во второй раз выставила на продажу магазины «Фарфор Сысерти» в Екатеринбурге. В прошлый раз аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников. Об этом свидетельствуют данные на сайте torgi.gov.ru.
«В настоящее время организация имеет два фирменных магазина «Фарфор Сысерти» в центре города — на пр. Ленина, 22 и по ул. Малышева, 41, а также интернет-магазин (специализированный сайт ООО «Уральский фарфор»), где реализуется продукция ООО «Фарфор Сысерти», а также другая, не уступающая по качеству продукция, работает с юридическими и физическими лицами, размещается в социальных сетях», — говорится на сайте госпредприятия.
Начальная стоимость магазинов составляет 2,8 млн руб.
Определение победителей должно было пройти путем проведения открытого аукциона 7 мая, однако на него не заявилось ни одного участника.
Ранее УрБК сообщал, что в июне 2017 года инспекция ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга обратилась в суд с заявлением о признании завода «Фарфор Сысерти» несостоятельным (банкротом). Сумма исковых требований была указана в размере 71 млн 465 тыс. руб. В дальнейшем стало известно, что правительство Свердловской области запустило комплекс мер по предотвращению банкротства завода, в том числе по погашению задолженности перед налоговыми органами. И по ходатайству предприятия региональный Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве.
«В настоящее время организация имеет два фирменных магазина «Фарфор Сысерти» в центре города — на пр. Ленина, 22 и по ул. Малышева, 41, а также интернет-магазин (специализированный сайт ООО «Уральский фарфор»), где реализуется продукция ООО «Фарфор Сысерти», а также другая, не уступающая по качеству продукция, работает с юридическими и физическими лицами, размещается в социальных сетях», — говорится на сайте госпредприятия.
Начальная стоимость магазинов составляет 2,8 млн руб.
Определение победителей должно было пройти путем проведения открытого аукциона 7 мая, однако на него не заявилось ни одного участника.
Ранее УрБК сообщал, что в июне 2017 года инспекция ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга обратилась в суд с заявлением о признании завода «Фарфор Сысерти» несостоятельным (банкротом). Сумма исковых требований была указана в размере 71 млн 465 тыс. руб. В дальнейшем стало известно, что правительство Свердловской области запустило комплекс мер по предотвращению банкротства завода, в том числе по погашению задолженности перед налоговыми органами. И по ходатайству предприятия региональный Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Аукцион по продаже магазинов завода «Фарфор Сысерти» не состоялся
- Распорядительная дирекция МУГИСО продает магазины «Фарфор Сысерти» за 2,8 млн рублей
- В Свердловской области прекращено производство по делу о банкротстве завода «Фарфор Сысерти»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве завода «Фарфор Сысерти»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве завода «Фарфор Сысерти»