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Распорядительная дирекция МУГИСО второй раз пытается продать магазины «Фарфор Сысерти»





«В настоящее время организация имеет два фирменных магазина «Фарфор Сысерти» в центре города — на пр. Ленина, 22 и по ул. Малышева, 41, а также интернет-магазин (специализированный



Начальная стоимость магазинов составляет 2,8 млн руб.



Определение победителей должно было пройти путем проведения открытого аукциона 7 мая, однако на него не заявилось ни одного участника.



Ранее УрБК сообщал, что в июне 2017 года инспекция ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга обратилась в суд с заявлением о признании завода «Фарфор Сысерти» несостоятельным (банкротом). Сумма исковых требований была указана в размере 71 млн 465 тыс. руб. В дальнейшем стало известно, что правительство Свердловской области запустило комплекс мер по предотвращению банкротства завода, в том числе по погашению задолженности перед налоговыми органами. И по ходатайству предприятия региональный Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве. УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Распорядительная дирекция МУГИСО во второй раз выставила на продажу магазины «Фарфор Сысерти» в Екатеринбурге. В прошлый раз аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников. Об этом свидетельствуют данные на сайте torgi.gov.ru.«В настоящее время организация имеет два фирменных магазина «Фарфор Сысерти» в центре города — на пр. Ленина, 22 и по ул. Малышева, 41, а также интернет-магазин (специализированный сайт ООО «Уральский фарфор»), где реализуется продукция ООО «Фарфор Сысерти», а также другая, не уступающая по качеству продукция, работает с юридическими и физическими лицами, размещается в социальных сетях», — говорится на сайте госпредприятия.Начальная стоимость магазинов составляет 2,8 млн руб.Определение победителей должно было пройти путем проведения открытого аукциона 7 мая, однако на него не заявилось ни одного участника.Ранее УрБК сообщал, что в июне 2017 года инспекция ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга обратилась в суд с заявлением о признании завода «Фарфор Сысерти» несостоятельным (банкротом). Сумма исковых требований была указана в размере 71 млн 465 тыс. руб. В дальнейшем стало известно, что правительство Свердловской области запустило комплекс мер по предотвращению банкротства завода, в том числе по погашению задолженности перед налоговыми органами. И по ходатайству предприятия региональный Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:03</span><br /><strong>Распорядительная дирекция МУГИСО второй раз пытается продать магазины «Фарфор Сысерти»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Распорядительная дирекция МУГИСО во второй раз выставила на продажу магазины «Фарфор Сысерти» в Екатеринбурге. В прошлый раз аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников. Об этом свидетельствуют данные на сайте torgi.gov.ru.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087354-rasporyaditelnaya-direkciya-mugiso-vtoroy-raz-pytaetsya-prodat-magaziny-farfor-syserti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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