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ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за прогноза роста цен на бензин

УрБК, Москва, 30.05.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение президенту Независимого топливного союза (НТС) из-за публичного прогноза роста цен на бензин.



«Под такими действиями подразумеваются публичные заявления президента Союза независимых участников топливного рынка «Независимый топливный союз» Павла Баженова о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что предостережение выдано на основании статьи 25.7 закона о защите конкуренции, в связи с тем, что такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов.



В НТС, в свою очередь, поблагодарили ФАС России за заслуги перед рынком. В официальном обращении, которое размещено на сайте Союза, говорится, что «в дальнейшем правительство РФ и ФАС признали наличие проблемы с ростом оптовых цен на топливо и приняли меры по насыщению Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи дополнительными объемами моторного топлива».

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