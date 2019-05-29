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Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области выросла на 20%

29 май 2019 (15:38)

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. По состоянию на 29 мая в Свердловской области официально зарегистрированы 26 тыс. 077 безработных. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.

С начала года число безработных на Среднем Урале выросло на 20%. По состоянию на 1 января в регионе насчитывалась 21 тыс. 726 безработных.

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