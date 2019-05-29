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Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области выросла на 20%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. По состоянию на 29 мая в Свердловской области официально зарегистрированы 26 тыс. 077 безработных. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.



С начала года число безработных на Среднем Урале выросло на 20%. По состоянию на 1 января в регионе насчитывалась 21 тыс. 726 безработных.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:38</span><br /><strong>Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области выросла на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. По состоянию на 29 мая в Свердловской области официально зарегистрированы 26 тыс. 077 безработных. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087308-chislennost-oficialno-zaregistrirovannyh-bezrabotnyh-v-sverdlovskoy-oblasti-vyrosla-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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