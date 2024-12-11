Более 30% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 50 лет и старше

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. На 1 декабря 2024 года уровень официально зарегистрированной безработицы в ...

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Екатеринбурге снизился до 0,18%

Более 54% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 30 до 49 лет

В Свердловской области 54,1% граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости, являются ...