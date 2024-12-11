Более 30% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 50 лет и старше

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. На 1 декабря 2024 года уровень официально зарегистрированной безработицы в ...02.10.2024 Более 54% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 30 до 49 лет
В Свердловской области 54,1% граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости, являются ...02.10.2024 Более 54% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 30 до 49 лет
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Свердловской области 54,1% граждан, зарегистрированных в качестве безработных в ...01.08.2024 Росстат зафиксировал снижение безработицы до нового исторического минимума в 2,4%
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум, опустившись до 2,4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ...01.08.2024 Росстат зафиксировал снижение безработицы до нового исторического минимума в 2,4%
УрБК, Москва, 01.08.2024. Уровень безработицы в России обновил исторический минимум, опустившись до 2,4%. Об этом ...