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Более 30% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 50 лет и старше

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области 31,4% граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости, являются жителями в возрасте от 50 лет и старше. На 1 декабря 2024 года на эту категорию приходилось 2 580 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального департамента по труду и занятости населения.

Еще 55,3% безработных приходится на категорию граждан в возрасте от 30 до 49 лет (4 545 человек). Среди граждан от 25 до 29 лет официально безработными зарегистрированы 522 человека, или 6,4% от общего числа. Еще 5% (407 человек) приходится на категорию от 20 до 24 лет, 1,4% (116 человек) — в возрасте от 18 до 19 лет, 0,6% (47 человек) — от 16 до 17 лет.

Напомним, что, по данным ведомства, уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,38%. По состоянию на 3 декабря 2024 года в регионе официально зарегистрировано 8 159 безработных.
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