Более 54% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 30 до 49 лет

УрБК, Москва, 16.08.2019. В России во II квартале по сравнению с I кварталом увеличилась на 8,5% численность людей ...06.06.2013 Уровень безработицы Асбестовского городского округа составил 0,96%
УрБК, Москва, 06.06.2013. За январь-май 2013 года в центр занятости города Асбест за содействием в поиске подходящей ...21.09.2011 Уровень общей безработицы в Свердловской области составляет 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2011. На 1 сентября 2011 года в органах службы занятости населения Свердловской области ...16.05.2011 Уровень реальной безработицы в Свердловской области снизился до 7,8%
На 1 мая 2011 года в органах службы занятости населения Свердловской области зарегистрировано 58,8 тыс. человек, ...29.10.2009 Уровень зарегистрированной безработицы в Каменске-Уральском и Каменском городском округе достиг 6,77% к численности экономически активного населения
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2009. Численность экономически активного населения города Каменска-Уральского и Каменского ...