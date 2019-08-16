Более 54% безработных в Свердловской области являются гражданами в возрасте от 30 до 49 лет

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Свердловской области 54,1% граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости, являются жителями в возрасте от 30 до 49 лет. На 1 сентября 2024 года на эту категорию приходилось 5 тыс. 481 человека, согласно данным регионального департамента по труду и занятости населения.



Еще 33,3% безработных приходится на категорию граждан в возрасте от 50 лет и старше (3 тыс. 372 человека). Среди граждан от 25 до 29 лет официально безработными зарегистрированы 584 человека, или 5,8% от общего числа. Еще 4,9% (498 человек) приходится на категорию от 20 до 24 лет, 1,7% (171 человек) — на категорию в возрасте от 18 до 19 лет, 0,3% (26 человек) — на категорию от 16 до 17 лет.