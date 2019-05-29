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Компания «ФОРЭС» вложила в развитие Асбестовского отделения более 244 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. ООО «ФОРЭС» в прошлом году вложило в развитие своего Асбестовского отделения более 244 млн руб. Это десятая часть от общего объема инвестиций в основной капитал Асбестовского городского округа (АГО). Об этом сообщил исполнительный директор компании Михаил Ловков, комментируя отчет главы округа Натальи Тихоновой за 2018 год.



«Знакомство с ключевыми показателями развития города позволяет каждому не только жителю, но и предприятию подробнее понять реальную ситуацию в Асбесте. И увидеть свой вклад в это развитие. В свое Асбестовское отделение наша компания в 2018 году вложила более 244 млн руб. Это, как показывает отчет главы АГО, — примерно десятая часть общего объема инвестиций, сделанных в основной капитал», — цитирует пресс-служба «ФОРЭС» слова Михаила Ловкова.



Исполнительный директор также рассказал, что в прошлом году компания вложила в модернизацию своих очистных систем в Асбесте, в том числе в установку современных рукавных фильтров, более 42 млн руб.



«Кроме того, компания «ФОРЭС» в 2018 году выделила на реализацию различных социальных проектов Асбеста более 4,75 млн руб. Почти треть этой суммы — 2 млн руб. — ушла на поддержку детско-юношеского спорта. Около 1,5 млн руб. получили от компании подшефные образовательные учреждения — детский сад «Кирпичики» и школа № 22», — рассказал М. Ловков.



Он также отметил, что в прошлом году в Асбестовском отделении «ФОРЭС» было создано 24 новых рабочих места (всего в Асбесте без учета градообразующего предприятия — 72 места).



«Вклад сотрудников предприятия в основной источник доходов муниципального бюджета — от налога на доходы физических лиц — превысил 13% (52,9 из 394,7 млн руб.). Среднемесячная зарплата производственного персонала Асбестовского отделения «ФОРЭС», как подтверждает отчет главы, по-прежнему на несколько тысяч рублей была выше, чем в целом по округу», — отметили в пресс-службе.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:22</span><br /><strong>Компания «ФОРЭС» вложила в развитие Асбестовского отделения более 244 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. ООО «ФОРЭС» в прошлом году вложило в развитие своего Асбестовского отделения более 244 млн руб. Это десятая часть от общего объема инвестиций в основной капитал Асбестовского городского округа (АГО). Об этом сообщил исполнительный директор компании Михаил Ловков, комментируя отчет главы округа Натальи Тихоновой за 2018 год.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087306-kompaniya-fores-vlozhila-v-razvitie-asbestovskogo-otdeleniya-bolee-244-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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