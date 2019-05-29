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Компания «ФОРЭС» вложила в развитие Асбестовского отделения более 244 млн рублей
29 май 2019 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. ООО «ФОРЭС» в прошлом году вложило в развитие своего Асбестовского отделения более 244 млн руб. Это десятая часть от общего объема инвестиций в основной капитал Асбестовского городского округа (АГО). Об этом сообщил исполнительный директор компании Михаил Ловков, комментируя отчет главы округа Натальи Тихоновой за 2018 год.
«Знакомство с ключевыми показателями развития города позволяет каждому не только жителю, но и предприятию подробнее понять реальную ситуацию в Асбесте. И увидеть свой вклад в это развитие. В свое Асбестовское отделение наша компания в 2018 году вложила более 244 млн руб. Это, как показывает отчет главы АГО, — примерно десятая часть общего объема инвестиций, сделанных в основной капитал», — цитирует пресс-служба «ФОРЭС» слова Михаила Ловкова.
Исполнительный директор также рассказал, что в прошлом году компания вложила в модернизацию своих очистных систем в Асбесте, в том числе в установку современных рукавных фильтров, более 42 млн руб.
«Кроме того, компания «ФОРЭС» в 2018 году выделила на реализацию различных социальных проектов Асбеста более 4,75 млн руб. Почти треть этой суммы — 2 млн руб. — ушла на поддержку детско-юношеского спорта. Около 1,5 млн руб. получили от компании подшефные образовательные учреждения — детский сад «Кирпичики» и школа № 22», — рассказал М. Ловков.
Он также отметил, что в прошлом году в Асбестовском отделении «ФОРЭС» было создано 24 новых рабочих места (всего в Асбесте без учета градообразующего предприятия — 72 места).
«Вклад сотрудников предприятия в основной источник доходов муниципального бюджета — от налога на доходы физических лиц — превысил 13% (52,9 из 394,7 млн руб.). Среднемесячная зарплата производственного персонала Асбестовского отделения «ФОРЭС», как подтверждает отчет главы, по-прежнему на несколько тысяч рублей была выше, чем в целом по округу», — отметили в пресс-службе.
«Знакомство с ключевыми показателями развития города позволяет каждому не только жителю, но и предприятию подробнее понять реальную ситуацию в Асбесте. И увидеть свой вклад в это развитие. В свое Асбестовское отделение наша компания в 2018 году вложила более 244 млн руб. Это, как показывает отчет главы АГО, — примерно десятая часть общего объема инвестиций, сделанных в основной капитал», — цитирует пресс-служба «ФОРЭС» слова Михаила Ловкова.
Исполнительный директор также рассказал, что в прошлом году компания вложила в модернизацию своих очистных систем в Асбесте, в том числе в установку современных рукавных фильтров, более 42 млн руб.
«Кроме того, компания «ФОРЭС» в 2018 году выделила на реализацию различных социальных проектов Асбеста более 4,75 млн руб. Почти треть этой суммы — 2 млн руб. — ушла на поддержку детско-юношеского спорта. Около 1,5 млн руб. получили от компании подшефные образовательные учреждения — детский сад «Кирпичики» и школа № 22», — рассказал М. Ловков.
Он также отметил, что в прошлом году в Асбестовском отделении «ФОРЭС» было создано 24 новых рабочих места (всего в Асбесте без учета градообразующего предприятия — 72 места).
«Вклад сотрудников предприятия в основной источник доходов муниципального бюджета — от налога на доходы физических лиц — превысил 13% (52,9 из 394,7 млн руб.). Среднемесячная зарплата производственного персонала Асбестовского отделения «ФОРЭС», как подтверждает отчет главы, по-прежнему на несколько тысяч рублей была выше, чем в целом по округу», — отметили в пресс-службе.
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