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В Свердловской области онлайн-кассы установили 85 тыс. субъектов малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Свердловской области Виктор Бачурин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что в настоящее время в регионе онлайн-кассы установили 85 тыс. субъектов малого бизнеса. Еще 10 тыс. должны присоединиться к системе в рамках третьего этапа реформы.



«Мы сейчас говорим о добросовестных предпринимателях. К сожалению, есть недобросовестные. Это бизнесмены, которые не собираются ничего устанавливать до того момента, пока у них не выявят факт нарушения. Когда мы начнем контрольную работу, парк кассовой техники в Свердловской области увеличится еще больше. Если абстрактно рассуждать, то в регионе должно быть около 100 тыс. единиц онлайн-касс», — считает В. Бачурин.



Напомним, реформа применения контрольно-кассовой техники (ККТ) предполагает три этапа. С 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю кассовую технику старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы перешли малая торговля и общепит, которые имеют в штате сотрудников. С 1 июля 2019 года ККТ обязаны будут применять предприятия сферы услуг, а также индивидуальные предприниматели на едином налоге на временный доход и патентной системе налогообложения (по отдельным видам деятельности), которые не имеют наемных сотрудников.

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