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Компания «ФОРЭС» стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Компания «ФОРЭС» и ее дочернее предприятие «Технокерамика» стали лауреатами премии «Лучшие социальные проекты России».



Как сообщает пресс-служба компании, награда получена за реализацию проекта реконструкции детского лагеря «Салют» в Шадринске.



«За пять лет — с 2014 по 2019 годы — ООО «ФОРЭС» и ООО «Технокерамика» профинансировали возведение пяти новых полностью благоустроенных корпусов. Они построены на месте прежних зданий. Первый корпус был введен в 2015 году. Еще два вступили в строй накануне первой летней смены 2018 года. Также при поддержке «ФОРЭС» и «Технокерамика» в «Салюте» отремонтировали клуб и столовую. Всего в реализацию проекта было вложено около 50 млн руб.», — говорится в сообщении.



В компании «ФОРЭС» отмечают, что лагерь остается в муниципальной собственности. Каждое лето здесь отдыхают школьники из разных регионов Урала и Зауралья, в том числе учащиеся и юные спортсмены из подшефной школы шадринского завода.



Программа «Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Организатор — Фонд «Социальные проекты». Программа выявляет и систематизирует лучшие практики реализации социальных проектов в России. В каталог 2018-2019 годов вошли проекты более 80 компаний и банков.

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