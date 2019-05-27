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В Свердловской области за минувшую пятницу и выходные дни задержано 150 нетрезвых водителей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Свердловской области в ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26 мая задержано 150 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.



Автоинспекторы выявили 154 водителя, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В отношении 110 составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП, которой предусмотрено лишение права управления и штраф в размере 30 тыс. руб.



«В отношении 26 водителей составлены материалы для привлечения их к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Эти водители сели за руль в состоянии опьянения уже повторно, и теперь им грозит штраф от 200-300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет», — говорится в сообщении.



Еще 18 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, но при этом у них имелись соответствующие признаки. Эти водители также заплатят крупные штрафы и будут лишены права управления на срок от 1,5 до 2 лет.



Были и те, кто пытались скрыться от сотрудников полиции. Так, в Артемовском автоинспекторам пришлось организовать преследование за водителем мотоцикла. Позже выяснилось, что водитель не только не имеет права управления, разрешающего управление мотоциклом, но и находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



Также в ходе проверки выявлено 112 водителей, которые управляли транспортными средствами, но при этом водительского удостоверения никогда не получали. Также было задержано 12 водителей, которые ранее уже были лишены права управления.



За 4 месяца 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано уже 53 ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В этих ДТП 14 человек погибли и еще 79 получили травмы различной степени тяжести.

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