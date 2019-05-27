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В Челябинской области пресекли вывоз 20 тонн бананов без документов в Казахстан
27 май 2019 (16:59)
УрБК, Челябинск, 27.05.2019. В Челябинской области пресекли вывоз из России в город Нур-Султан Республики Казахстан 20 т эквадорских бананов без сопроводительного фитосанитарного сертификата. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Транспортное средство с подкарантинным грузом было обнаружено 25 мая на российско–казахстанском участке госграницы РФ на пункте пропуска МАПП «Бугристое» в городе Троицк.
«Вывоз подкарантинного груза без сопровождения фитосанитарным сертификатом является нарушением требований международного и российского законодательства. Принято решение о возврате продукции на территорию Российской Федерации. За нарушение статьи 25 федерального закона от 21.07.2014 года № 206 — ФЗ «О карантине растений» перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Транспортное средство с подкарантинным грузом было обнаружено 25 мая на российско–казахстанском участке госграницы РФ на пункте пропуска МАПП «Бугристое» в городе Троицк.
«Вывоз подкарантинного груза без сопровождения фитосанитарным сертификатом является нарушением требований международного и российского законодательства. Принято решение о возврате продукции на территорию Российской Федерации. За нарушение статьи 25 федерального закона от 21.07.2014 года № 206 — ФЗ «О карантине растений» перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
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