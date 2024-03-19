УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:29

Россия за год сократила закупки эквадорских бананов на 12%

УрБК, Москва, 29.01.2025. Россия за 2024 год закупила 8,75 млн коробок эквадорских бананов. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 11,54%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Эквадорской ассоциации экспортеров бананов.

Несмотря на снижение закупок, Россия является вторым по размеру импортером данной продукции (доля составляет 18,42%), уступая только Евросоюзу (29,03%).

Лидером в 2024 году по росту закупок эквадорских бананов стали США, увеличив импорт на 8,1 млн коробок.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.03.2024 Поставки бананов в Россию в январе-феврале выросли на 2%

УрБК, Москва, 19.03.2024. В январе-феврале 2024 года в Россию импортировали 255,3 тыс. т бананов, что на 2,1% больше ...

18.03.2024 Российские ритейлеры ищут новых поставщиков бананов

УрБК, Москва, 18.03.2024. Крупные российский ритейлеры начали искать замену поставкам бананов из Эквадора. Об этом ...

27.05.2019 В Челябинской области пресекли вывоз 20 тонн бананов без документов в Казахстан

УрБК, Челябинск, 27.05.2019. В Челябинской области пресекли вывоз из России в город Нур-Султан Республики Казахстан 20 ...

12.03.2015 Уход крупного поставщика спровоцировал рост цен на бананы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Банкротство крупнейшего поставщика бананов в Екатеринбурге — компании «Группа Джей Эф ...

19.11.2009 16-летняя банановая война завершилась поражением Европы

К Рождеству в странах ЕС может снизиться цена на бананы и другие экзотические фрукты, пишет InoPressa.ru со ссылкой на ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (445)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18