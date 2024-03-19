Россия за год сократила закупки эквадорских бананов на 12%

УрБК, Москва, 19.03.2024. В январе-феврале 2024 года в Россию импортировали 255,3 тыс. т бананов, что на 2,1% больше ...18.03.2024 Российские ритейлеры ищут новых поставщиков бананов
УрБК, Москва, 18.03.2024. Крупные российский ритейлеры начали искать замену поставкам бананов из Эквадора. Об этом ...27.05.2019 В Челябинской области пресекли вывоз 20 тонн бананов без документов в Казахстан
УрБК, Челябинск, 27.05.2019. В Челябинской области пресекли вывоз из России в город Нур-Султан Республики Казахстан 20 ...12.03.2015 Уход крупного поставщика спровоцировал рост цен на бананы в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Банкротство крупнейшего поставщика бананов в Екатеринбурге — компании «Группа Джей Эф ...19.11.2009 16-летняя банановая война завершилась поражением Европы
К Рождеству в странах ЕС может снизиться цена на бананы и другие экзотические фрукты, пишет InoPressa.ru со ссылкой на ...