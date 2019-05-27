Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 27.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 мая 2019 года. Курс долл. США снизился на 14,70 коп. до 64,46 руб., евро — на 13,23 коп. до 72,18 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: