Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 13 коп.
27 май 2019 (16:50)
УрБК, Москва, 27.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 мая 2019 года. Курс долл. США снизился на 14,70 коп. до 64,46 руб., евро — на 13,23 коп. до 72,18 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 28 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 20 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 32 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 13 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 2 коп.