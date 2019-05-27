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В Новоуральске коммунальные службы выплатят более 120 тыс. рублей за порчу автомобиля из-за незакрепленного канализационного люка

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Суд взыскал с МБУ Новоуральского городского округа «Дорожно-коммунальная служба» 123,9 тыс. руб. за повреждение машины, попавшей в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Женщина в октябре прошлого года попала в ДТП на ул. Автозаводской. Ее автомобиль наехал колесом на сливной люк, крышка которого не была закреплена. В результате стоимость ремонта машины, по оценке экспертов, составила 109 тыс. 536 руб.



«Актом выявленных недостатков в содержании дорог зафиксировано, что на данном участке дороги открывается крышка канализационного люка. МБУ Новоуральского городского округа «Дорожно-коммунальная служба» в 2018 году в соответствии с муниципальным заказом осуществляла содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе и участка, на котором произошло ДТП. Женщина подала иск в Новоуральский городской суд к ответчикам МБУ НГО «Дорожно-коммунальная служба», МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского округа, ООО «Новоуральский асфальтобетонный завод» о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП», — говорится в сообщении.



Требования потерпевшей суд удовлетворил частично, взыскав с МБУ Новоуральского городского округа «Дорожно-коммунальная служба» в счет возмещения материального ущерба 109,5 тыс. руб., расходов на оплату услуг эксперта — 2 тыс. руб. и расходов по оплате госпошлины — 3,39 тыс. руб.



Однако коммунальная служба не согласилась с решением, ссылаясь на то, что специалистами при ежедневном визуальном осмотре дороги не было обнаружено несоответствия крышки колодца установленным требованиям. Также ее представители указывали на то, что при ремонте данной дороги накануне в мае она фактически не была передана МБУ НГО «Дорожно-коммунальная служба» заказчиком ремонтных работ, поскольку акт о приемке составлен без участия их представителей.



Но судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что ответчик как лицо, на которое возложена ответственность за содержание данной автомобильной дороги, а также за осуществление постоянного надзора за ливневой канализацией, своих обязанностей не выполнило. Также установлено, что автомобильная дорога по ул. Автозаводская была принята заказчиком в эксплуатацию, что подтверждается актом о приемке объекта.



После этого потерпевшая через суд взыскала с ответчика еще 9 тыс. руб. за оплату услуг представителя. Таким образом, незакрепленный люк обошелся коммунальной службе в 123 926 руб.

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