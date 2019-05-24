Новости дня

При поддержке Группы ЧТПЗ в Озерске отпразднуют День славянской письменности и культуры

УрБК, Челябинск, 24.05.2019. 26 мая в Озерске (Челябинская область) состоится традиционное празднование Дня славянской письменности и культуры. Мероприятие создано в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Мероприятия в честь святых Кирилла и Мефодия начнутся с крестного хода от храма Покрова Пресвятой Богородицы. Затем для озерчан выступят творческие коллективы города и воспитанники Детской школы вокального искусства, созданной благодаря поддержке Группы ЧТПЗ при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Юные артисты исполнят произведение «Христос Анести» и оперное попурри. Также в этот день состоится открытие III городского фестиваля хорового искусства «От чистого истока», — говорится в сообщении.



Кроме того, гости праздника смогут принять участие в игре-путешествии «Аз и Буки не знают скуки» и мастер-классе по колокольному звону. На детской площадке храма будут работать выставки прикладного творчества мастеров из города Озерска, Кыштыма и Миасса.



«В 2019 году в рамках благотворительной программы «Росток» для озерчан пройдут масштабные социально-культурные мероприятия: духовно-просветительский проект «Музей под открытым небом», фестиваль «Дорога к храму» с участием известных деятелей культуры России, Рождественский благотворительный бал. Также для детей и молодежи Озерска состоятся интерактивные игры о культуре России и встречи с духовными наставниками», — сообщили в пресс-службе Группы ЧТПЗ.



На предприятии отмечают, что благотворительная программа «Росток» реализуется Группой ЧТПЗ совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы с 2017 года Проект направлен на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: