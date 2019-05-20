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В Челябинской области обнаружено 19 тонн свежих абрикосов без маркировки из Республики Казахстан
20 май 2019 (17:23)
УрБК, Челябинск, 20.05.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили нарушение при ввозе в Россию 19 т свежих абрикосов из Республики Казахстан — на упаковке продукции не было маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере (или стране-реэкспортере). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Растительная продукция следовала из Туркестанской области в город Челябинск. В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
«Растительная продукция следовала из Туркестанской области в город Челябинск. В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
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