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В Магнитогорске за коррупцию осужден бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД

УрБК, Челябинск, 20.05.2019. В Магнитогорске осужден бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД Алексей Петрашов, получавший с 2015 по 2017 год мелкие взятки за организацию приема экзаменов без фактической проверки знаний у граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.



Судом установлена причастность Алексея Петрашова к совершению 23 эпизодов. Он признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и части 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение мелких взяток».



«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафа в сумме 300 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности на срок 3 года», — говорится в сообщении.

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