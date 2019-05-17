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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 2,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 17.05.2019. Челябинская таможня выявила незаконную операцию по перечислению на зарубежные счета более 2,5 млн долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 млн руб.», — говорится в сообщении.



Челябинской таможней совместно с УФСБ по Челябинской области деятельность этой организации была пресечена. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».



В соответствии с российским законодательством максимальная мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

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