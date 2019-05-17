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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 2,5 млн рублей

17 май 2019 (16:37)

УрБК, Челябинск, 17.05.2019. Челябинская таможня выявила незаконную операцию по перечислению на зарубежные счета более 2,5 млн долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 млн руб.», — говорится в сообщении.

Челябинской таможней совместно с УФСБ по Челябинской области деятельность этой организации была пресечена. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».

В соответствии с российским законодательством максимальная мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

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