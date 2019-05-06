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Индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился в апреле на 1,8 пункта

На 1,8 пункта снизился Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ — с 54,4 пункта в марте до 52,6 пункта в апреле, сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на исследовательскую организацию Markit.



Значение индекса выше 50 пунктов отражает рост экономической активности, ниже — ее спад. Данные за апрель указали на замедление расширения деловой активности в российской сфере услуг. Это при том, что темпы итак были минимальными с июня 2018 года.



Замедлились до десятимесячного минимума темпы роста новых заказов. А вот новые экспортные заказы показали резкий рост и достигли максимальных за всю историю исследования темпов (исследование началось 4,5 года назад). Ослабление спроса на внутреннем рынке отразилось на росте занятости, который был только частичным. Однако деловые ожидания повысились до наивысшего уровня с июля 2011 года.



«Российские компании сферы услуг указали на заметное ослабление роста деловой активности в апреле. Умеренное расширение замедлилось на фоне падения внутреннего спроса. И? наоборот, новые экспортные продажи росли самыми быстрыми темпами в истории серии», — отмечает экономист IHS Markit Шиан Джонс.



Также в исследовании говорится, что совокупный индекс объемов производства опустился на 1,6 пункта (в марте он составлял 54,6 пункта, в апреле — 53).



«Апрельские темпы роста были самыми медленными с августа прошлого года, поскольку как в производстве, так и в сфере услуг было зафиксировано замедление расширения. При этом, несмотря на замедление с недавнего мартовского рекорда, рост объемов производства в обрабатывающих отраслях был вторым максимальным с января 2018 года», — уточняется в исследовании Markit.

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